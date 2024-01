Côte d'ivoire : Le message de Drogba après le «naufrage»

Balayée sur sa pelouse par la Guinée Équatoriale (0-4), lundi, la Côte d'Ivoire va devoir patienter pour connaître son sort dans sa CAN. Présent dans les tribunes du Stade Alassane Ouattara, Didier Drogba a réagi de manière lucide après cette débâcle historique. "Il faudra se remettre au travail, non seulement se poser les bonnes questions, mais aussi prendre les bonnes décisions. Pour le football et que du football, parce qu’aujourd’hui, une nation comme la Côte d’Ivoire ne peut pas organiser une telle compétition et... Bien sûr, elle peut être éliminée prématurément. Mais pas de cette manière. Il y a un vrai problème", a jugé l'ex-buteur des Éléphants face aux journalistes. Les scénarios qui pourraient qualifier la Côte d'Ivoire ? Un nul ou une défaite du Cameroun contre la Gambie, ce mardi (18h), dans le groupe C. Mercredi, des victoires combinées du Mali contre la Namibie et de l'Afrique du Sud face à la Tunisie dans le groupe E également, tout comme des succès simultanés du Maroc face à la Zambie et de la République démocratique du Congo sur la Tanzanie dans la poule F.