Côte d’Ivoire : une mystérieuse maladie tue 7 personnes et envoie 59 autres à l’hôpital

Dimanche, dans un village du centre de la Côte d’Ivoire près de Bouaké, sept personnes ont perdu la vie et cinquante-neuf autres ont été hospitalisées en raison d’une maladie dont l’origine demeure inconnue, ont rapporté des sources hospitalières et locales à l’AFP lundi. Sept personnes, dont cinq au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Bouaké et deux à Niangban, situé à une trentaine de kilomètres au sud, ont succombé, selon une source hospitalière. Au CHU de Bouaké, « nous avons un total de 59 personnes hospitalisées », principalement des enfants et quelques adolescents, a précisé cette source. Les symptômes de la maladie incluent des vomissements et des diarrhées. Les victimes avaient entre 5 et 12 ans, a confirmé le chef du village de Niangban, Emmanuel Kouamé N’Guessan, ajoutant qu’environ cinquante personnes étaient au CHU de Bouaké. Dimanche, un aide-infirmier l’a alerté sur la situation, expliquant que des enfants étaient « en train de mourir », a-t-il déclaré. Selon des rumeurs, une bouillie de maïs pourrait être à l’origine de la contamination, a rapporté un proche du chef, Célestin Kouadio Koffi. Zitanick Amoin Yao, la mère de la première victime, a déclaré avoir acheté de la bouillie qu’elle a donnée à son fils. Après une envie d’aller aux toilettes, a-t-elle expliqué, « il a commencé à vomir quand je lui ai donné le médicament qu’on m’a donné à l’hôpital de Djébonouan ». « Nous sommes retournés à l’hôpital et ils nous ont dit d’aller au CHU de Bouaké, c’est là-bas qu’il est mort à l’âge de trois ans », a-t-elle ajouté.