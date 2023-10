Côte d'Ivoire : Ouattara met fin aux fonctions de Patrick Achi et des membres du gouvernement ( Officiel)

Le président ivoirien Alassane Ouattara a procédé le vendredi 06 octobre 2023 à la signature d'un décret mettant fin aux fonctions du Premier ministre Jérôme Patrick Achi et des membres du gouvernement conformément à l'article 70 de la constitution. L'annonce a été faite dans un communiqué rapporté par Abdourahmane Cissé, le secrétaire général de la présidence de la République sur les antennes de la télévision nationale ( RTI). " Le président de la République exprime sa gratitude au premier ministre Patrick Achi et à l'ensemble des membres du gouvernement pour leur engagement au service de la nation au cours de ces dernières années" a ajouté le communiqué. En attendant la nomination du nouveau Premier ministre et la mise en place du nouveau gouvernement, a fait savoir M. Cissé, le Premier ministre et les membres du gouvernement sortant sont chargés d'expédier les affaires courantes. Le Premier ministre sortant Jérôme Patrick Achi a été nommé à cette fonction depuis le 26 mars 2021. Auparavant M.Achi avait assuré l'intérim de son prédécesseur Hamed Bakayoko, mort d'un " cancer foudroyant " le 10 mars de la même année en Allemagne.