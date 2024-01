Côte d'Ivoire-Nigeria : "Nous n’avons peur de personne" (Max Alain Gradel)

En conférence de presse, le capitaine de l'équipe nationale ivoirienne, Max Alain Gradel, est revenu sur l'esprit du groupe. L'apport de Séko Fofana a été l'objet d'un débat à la conférence presse. Alain respecte leur adversaire tout en restant confiant. "On respecte le Nigeria. Tout le monde est prêt, nous n’avons peur de personne. Nous jouons à domicile et nous sommes confiants. On fera le maximum. C’est un moment spécial pour nous de jouer chez soi, de voir les Ivoiriens nous supporter. Nous allons rendre le peuple fier», a-t-il promis en conférence de presse. L’apport de Sékou Fofana dans le groupe "Sékou, tout le monde connaît le joueur, le plus qu’il apporte dans le groupe. On est très content de la complicité qu’il a avec les autres milieux de terrain. On est content de voir que chacun d’entre nous apporte quelque chose de positif de son côté". Des supporters ivoiriens qui se comportent comme des spectateurs "Quand le match débute, on n'est pas concentré, on n’est pas surpris, on connaît la culture. Il faut être patient. Ils ne sont pas habitués à ça. Au fur et à mesure, ils font s’y habituer. Il y’a beaucoup de solidarité dans le groupe. Avec les nouveaux et les anciens, le groupe vit très bien, tout se passe très bien. Il est important de rester concentré. On prend du plaisir". Une rencontre décisive contre le Nigeria "Tous les matchs sont importants. Il faut y aller avec l’état d’esprit de gagner. C’est un match qu’il faut bien négocier. Nous allons suivre les consignes du coach et du staff. C’est un match à jouer à fond et à gagner."