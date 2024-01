Côte d'Ivoire : Le sélectionneur Jean-Louis Gasset a démissionné !

Selon les informations de Jeune Afrique, Jean-Louis Gasset a remis sa démission aux autorités ivoiriennes, qui l'ont accepté. Pourtant, la Côte d'Ivoire n'est pas encore éliminée de la compétition et pourrait même rencontrer le Sénégal en huitième de finale. La lourde défaite 4-0 de la Côte d'Ivoire face à la Guinée Equatoriale connaît ses premières conséquences. Alors que les Ivoiriens espèrent encore se qualifier en huitième de finale via les meilleurs troisièmes, Jean-Louis Gasset a remis sa démission au président de la Fédération ivoirienne de football. Et selon Jeune Afrique, cette démission a été acceptée par le Premier ministre ivoirien Robert Beugré Mambé, en charge du sport. Pour assurer l'intérim, Emerse Faé, adjoint de Jean-Louis Gasset, a été maintenu en compagnie des anciens internationaux Alain Gouaméné et Guy Demel. La Côte d'Ivoire, avec 3 points, espère des résultats en sa faveur dans les autres groupes pour se qualifier en huitième de finale. Et depuis les résultats d'hier, il est confirmé que les Ivoiriens joueront face au Sénégal s'ils réussissent à se qualifier. Autrement, le Sénégal rencontrera le 3e du groupe F.