Côte d’Ivoire : Blaise Compaoré « de plus en plus affaibli », selon un proche

En janvier dernier, le Dr Ablassé Ouédraogo, ex-ministre des affaires étrangères de Blaise Compaoré avait adressé une lettre ouverte au capitaine Traoré pour solliciter le retour au pays de l’ancien président. « Je voudrais appeler à la magnanimité et à l’humanisme de votre Excellence, pour prendre toutes les dispositions idoines inscrites dans vos prérogatives constitutionnelles pour faciliter le retour au pays de l’ancien Président Blaise Compaoré afin qu’il puisse terminer ses vieux jours sur sa terre natale de Haute Volta, devenue Burkina Faso », plaidait-il dans sa lettre, ajoutant que la mort ne donnait pas de préavis. Il souffrirait d’hydrocéphalie En effet, l’ex-président burkinabé est malade. L’année dernière, Compaoré qui vit en exil en Côte d’Ivoire est allé passer un contrôle médical à l’étranger. Depuis, son état de santé ne s’est pas pour autant amélioré. En effet, selon le magazine Jeune Afrique, l’ex-numéro 1 Burkinabé souffrirait d’hydrocéphalie, une maladie qui provoque chez lui des troubles neurocognitifs. Il a du mal à parler, des difficultés à se déplacer, des absences. Un proche interrogé par le même média reconnaît que l’ancien compagnon de lutte de Thomas Sankara est « de plus en plus affaibli ». Âgé de 72 ans, Blaise Compaoré a dirigé le Burkina Faso de 1987 à 2014. Il a été "chassé" du pouvoir suite à une révolte populaire. Depuis, l’homme s’est réfugié en Côte d’Ivoire.