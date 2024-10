Convocation de personnalités publiques: Birahim Seck invite les autorités à s’intéresser aux priorités

Depuis quelques jours, plusieurs personnalités publiques sont convoquées par la Brigade de Recherche et parfois placées en garde à vue. Une situation que dénoncent des acteurs de la société civile font Birahim Seck. Reprenant la Une du quotidien d’information Sud Quotidien qui évoque une flambée générale des produits de consommation courante, Birahim Seck, a invité les autorités sénégalaises dans une publication sur X à «plutôt avoir comme priorité, la garde à vue "du marché sous pression"». Selon M. Seck, le régime devrait rassurer les Sénégalais et ne pas «se faire dépasser par les critiques et la situation difficile ».