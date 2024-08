Convocation de l’Assemblée nationale jeudi : Bassirou Diomaye Faye s’explique

Le ministre-conseiller, porte-parole de la présidence, Ousseynou Ly, a, lundi dernier, annoncé que «conformément à l'article 63 de la Constitution, le président de la République a convoqué l'Assemblée nationale en session extraordinaire, le jeudi 29 août, pour l'examen du projet de loi portant modification de la Constitution ». Il poursuit en soutenant que « la modification envisagée de la Constitution porte sur la suppression du Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT) et du Conseil économique, social et environnemental (CESE) ». Ce mercredi, en Conseil des ministres tenu au palais de la République, le chef de l’État a informé avoir convoqué l’Assemblée nationale en session extraordinaire sur un projet de loi portant révision de la Constitution. «Ce texte propose la dissolution du Haut conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental, deux institutions de la République consacrées par l’article 6 de la Constitution », dit-il d’emblée, d’après le communiqué issu de ce conseil. Bassirou Diomaye Diakhar Faye de faire savoir que « cette proposition entre dans le cadre du raffermissement des réformes constitutionnelles, l’amélioration continue du processus de prise de décision des pouvoirs publics et la rationalisation systématique des charges de l’État, différents piliers de la doctrine de transformation de la gouvernance publique voulue à travers la mise en œuvre accélérée du Projet ».