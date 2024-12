Convocation de Madiambal : Cheikh Oumar Anne dénonce les "tracasseries" du régime

Cheikh Oumar Anne a confirmé que Madiambal Diagne se trouve actuellement dans les locaux de la Sûreté urbaine. "Il est à l'intérieur, accompagné de ses avocats, et est en cours d'audition", a-t-il déclaré. Venu soutenir Madiambal Diagne, Cheikh Oumar Anne, député et membre de la “Nouvelle Responsabilité”, a dénoncé ce qu'il qualifie de “tracasseries exercées par le régime en place contre ses opposants”. “Madiambal s'est engagé depuis longtemps pour la liberté d'expression et les droits humains au Sénégal. Nous ne pouvons tolérer que des voix discordantes soient muselées par des menaces et des intimidations. Ces pratiques sont vouées à l'échec”, a-t-il ajouté. Il a également pointé du doigt Ousmane Sonko, qu'il accuse d'être à l'origine de la convocation de Madiambal Diagne : “Nous appelons Ousmane Sonko à mettre fin à cet acharnement. Le régime de Bassirou Diomaye tente d'imposer le silence aux Sénégalais, ce que nous refusons catégoriquement.” L'ancien ministre de l'Enseignement supérieur a appelé à l'unité des forces démocratiques et politiques pour défendre la démocratie au Sénégal.