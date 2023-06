Contribution de Felwine, Mbougar et Boris : la lecture du Ministre, Mame Mbaye Niang

Le Ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang s’est fait une idée sur la contribution cosignée par les écrivains, Mbougar Sarr, Felwine Sarr et Boubacar Boris Diop. Pour lui, leur contribution souffre d’un déficit d’objectivité. En d’autres termes, elle est partisane. « Loin de moi l'idée de remettre en cause les capacités intellectuelles de Mbougar Sarr, Felwine Sarr et Boubacar Boris Diop. Mais je suis convaincu que leur sortie était partisane », a soutenu le ministre du Tourisme qui a été interpellé sur la sortie du trio intellectuel sur l'actualité du pays. Faudrait-il le rappeler un document cosigné par les trois célèbres écrivains précités, lient les scènes de violences survenues après la condamnation de Ousmane Sonko à une tentative de liquidation d'un candidat. Seulement Mame Mbaye a écarté cette thèse. « Ils n'ont pas dit vrai en attestant qu'il y a une tentative de liquidation d'un candidat à l'élection présidentielle de 2024 », objecte le Ministre. Selon ce dernier, ce procès ne concerne pas l'État. Il s'agit de deux justiciables sénégalais qui ont un différend et sont allés devant la justice qui a tranché. « S'il ne s'agissait que de sacrifier Ousmane Sonko, sa condamnation dans le procès pour diffamation était suffisante pour l'écarter des élections. Ce crime de viol date de deux ans" précise le Ministre. Tout compte fait, il retient que certaines positions des intellectuels peuvent détruire beaucoup de choses. Comme pour corroborer cette assertion, il déclare : « Dieu a qualifié de "pire, ceux qui savent et n'agissent pas avec sagesse ».