Contre la 3e candidature : Aminata Touré accélère le combat en signant la pétition de « Jamm à Gen 3e mandat »

L’ancienne première ministre, Aminata Touré a signé la pétition lancée par « collectif Jamm à Gen 3e mandat ». En effet, elle a pris part ce mardi 31 janvier 2023 à la conférence de presse dudit collectif et demande encore au président Macky Sall de ne pas se présenter à la prochaine élection présidentielle de 2024. « Je viens de signer la pétition lancée par le « collectif jamm mo 3e mandat » contre le troisième mandat. Ce qui est normal, car la Constitution est très claire et le président Macky Sall lui-même l’avait clairement indiqué en disant qu’il ferait deux mandats », a expliqué Aminata Touré. Pour elle, cette signature est naturelle. Aussi, elle invite tous les démocrates à la signer puisque, d’après elle, la paix est le produit intérieur brut le plus précieux, sa stabilité aussi. « Si le chef de l’Etat veut s’entêter à vouloir faire un autre mandat que je considère comme illégal aussi bien du point de vue juridique que morale, cela va créer des problèmes », ajoute-t-elle. Regardez !