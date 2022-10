Contrat à 630 millions d’euros de Mbappé : le PSG dément

L'attaquant vedette Kylian Mbappé, prolongé à Paris en mai, disposerait d'un "contrat inédit" d'un montant record de 630 millions d'euros brut sur trois ans, rapporte lundi le quotidien français Le Parisien, une information contre laquelle le PSG "s'inscrit en faux", dénonçant un article "sensationnaliste". Cinq mois après la prolongation en grande pompe du contrat de Mbappé, cette signature retentissante fait à nouveau parler d'elle. Annonçant en première page "les coulisses du contrat du siècle", le journal Le Parisien rapporte les montants mirobolants promis à l'attaquant de Bondy s'il reste au PSG jusqu'en 2025: 630 millions d'euros brut, soit 282 millions d'euros net. "Les négociations entre le PSG et le clan Mbappé ont débouché sur un contrat inédit. Le contrat du siècle, le plus gros jamais signé dans l'histoire du sport", écrit le journal. L'accord, scellé en mai entre le champion du monde 2018 et le club parisien, porte sur un contrat de deux ans, jusqu'en juin 2024, avec une option pour une troisième année laissée à la discrétion du joueur (23 ans), écrit Le Parisien, citant "des sources proches du dossier et concordantes". Dans le détail, le salaire de la superstar est annoncé à 72 millions d'euros brut pour chaque année de contrat, soit 6 millions d'euros brut par mois (2,7 millions net après impôts). À cela s'ajoute une prime à la signature de 180 M EUR brut, garantie et versable en trois fois, poursuit Le Parisien. - Le PSG "s'inscrit en faux" - Enfin, le quotidien évoque une prime "de fidélité" au montant croissant: 70 M EUR brut, puis 80 M EUR brut et, en cas de levée de l'option pour une troisième année de contrat, 90 M EUR, alors que des informations de presse ont fait état de possibles envies d'ailleurs du joueur, qui a lui-même assuré mi-octobre n'avoir "jamais demandé (son) départ en janvier". Contacté par l'AFP, l'entourage de Kylian Mbappé n'était pas disponible dans l'immédiat pour réagir à ces chiffres. Mais le PSG, lui, a vivement réagi à la veille d'un match important contre le Maccabi Haïfa en Ligue des champions, où le club parisien espère valider sa qualification pour les huitièmes de finale. "Suite à l'article sensationnaliste publié (...) au sujet du club et l'un de ses joueurs, le Paris Saint-Germain s'inscrit en faux contre le récit et les détails allégués", peut-on lire dans un communiqué du PSG. "Le timing de publication interroge à quelques heures d'un important match de Ligue des champions. Le Paris Saint-Germain ne s'abaissera pas à faire plus de commentaire. Chacun au club se concentre de manière positive sur le prochain match de Ligue des champions", poursuit le club. Si les sommes évoquées par Le Parisien sont avérées, ce montant serait supérieur au contrat déjà record signé à l'époque par Lionel Messi avec le FC Barcelone (2017-2021), qui s'élevait à 555 millions d'euros bruts sur quatre ans selon le quotidien espagnol El Mundo. Et ce n'est pas tout: à ce contrat mirifique s'ajoutent les revenus liés aux contrats publicitaires de Mbappé (Nike, Hublot, EA Sport, Dior, Oakley...), souligne Le Parisien. Selon le magazine américain Forbes, ces revenus de sponsoring s'élèvent à 18 millions de dollars (18,44 M EUR) via ses différents partenariats. Forbes a d'ailleurs acté le bond salarial de Mbappé en classant l'attaquant comme le joueur de foot le mieux payé de la planète cette saison, devant Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.