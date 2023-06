Conseil de l’UE: le Parlement européen demande que la Hongrie n’exerce pas sa présidence

Les députés européens ont voté ce jeudi 1er juin une résolution par 442 voix contre 144 pour demander aux 27 de repousser la présidence hongroise du Conseil de l’UE. Ils craignent de voir la Hongrie à la barre au moment où elle est empêtrée dans plusieurs contentieux avec la Commission européenne sur ses infractions à l’État de droit. Pour les députés, la Hongrie n’est pas à même de piloter l’Union européenne ni de la représenter.

Les députés européens ont adopté ce jeudi une résolution qui résume leur préoccupation sur l’État de droit en Hongrie et qui souligne, selon eux, l’incapacité du gouvernement magyar à présider le Conseil de l’UE, à proposer des compromis, à fixer des priorités communes, voire à représenter l’Union.

C’est pourtant ce que la Hongrie devra faire, d’autant qu’elle prend la présidence le 1er juillet 2024, à une date cruciale, juste après les élections européennes et donc au moment du choix des nouveaux présidents des institutions communes.

Les députés soulignent que l’ordre des présidences semestrielles, bien que fixé des années à l’avance, a déjà été chamboulé plusieurs fois, dernièrement pour cause de Brexit et auparavant pour cause d’adhésion de nouveaux États membres dans l’UE.

Si les 27 refusent de repousser la présidence hongroise, certains députés proposent de faire de ces six mois une plateforme pour l’opposition magyare au Parlement européen, de refuser d’organiser des rencontres ou des conférences de presse avec la présidence et surtout de refuser les négociations informelles sur les textes législatifs et de tout soumettre à de longues procédures de vote.