Conférence politique de Sonko au Grand Théâtre: « Il s’agit d’un rendez-vous historique… », Ngagne Demba Touré

La Jeunesse Patriotique du Sénégal (JPS) annonce avec enthousiasme la tenue d’une conférence politique majeure, ouverte à toute la jeunesse sénégalaise, le dimanche 9 juin 2024 à partir de 16 heures, sur l’esplanade du Grand Théâtre. Le thème central de cette conférence sera : « Le rôle de la jeunesse dans le projet. » Cette rencontre promet d’être un moment d’échanges riches et constructifs sur l’implication et l’engagement de la jeunesse dans le développement et l’avenir du pays. L’animation de cette conférence sera assurée par M. Ousmane Sonko, Président de PASTEF, une figure politique reconnue pour son dynamisme et son engagement envers la jeunesse et les questions sociales. Pour Me Ngagne Demba Touré, coordinateur de la Jeunesse Patriotique du Sénégal (JPS), cette conférence revêt une importance capitale dans le paysage politique sénégalais. Il souligne que cet événement représente un rendez-vous historique entre le Chef du Gouvernement et la frange majoritaire de la population, à savoir la jeunesse. La JPS invite ainsi tous les jeunes sénégalais à participer activement à cette conférence. C’est l’occasion unique de faire entendre leur voix, de partager leurs idées et de contribuer à la construction d’un avenir meilleur pour le Sénégal.