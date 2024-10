Compte bancaire de 1 000 milliards : Sénégal Kesé invite le procureur de la République « à ouvrir une enquête»

Il n’y a nul besoin d’attendre la mise en place d’une haute cour de justice pour éclairer la lanterne des Sénégalais sur l’affaire des 1 000 milliards trouvés dans un compte bancaire, comme annoncé par le Premier ministre Ousmane Sonko. Telle est la conviction de la coalition Sénégal Kesé de Thierno Alassane Sall. Dans un communiqué publié ce jeudi 31 octobre, la coalition estime que le «procureur de la République peut d’ores et déjà ouvrir une enquête sur cette affaire et dispose du pouvoir d’entendre toutes les personnes impliquées». En effet, selon la note, le «discours consistant à dire que les autorités ne peuvent rien faire pour la reddition des comptes en l’absence de majorité parlementaire relève d’une manipulation pure et simple» en cette période de campagne électorale en vue des Législatives anticipées prévues le 17 novembre prochain. Pour rappel, dans une publication faite sur Facebook hier, la tête de liste de la coalition Pastef dans le département de Linguère, El Malick Ndiaye, en réponse à l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, membre de la coalition Sénégal Késé, affirmait «qu’il faut une juridiction compétente pour récupérer l’argent détourné ».