Colombie: trois morts et une vingtaine de personnes ensevelies après un glissement de terrain

Au moins trois personnes sont mortes et une vingtaine d'autres ont été ensevelies dimanche dans un glissement de terrain survenu dans le nord-ouest de la Colombie, où des brigadiers ont été déployés pour tenter de secourir les survivants, ont annoncé les autorités. « Neuf personnes ont été secourues, trois sont mortes et on estime que plus de 20 personnes sont encore portées disparues. C'est une tragédie », a écrit le président Gustavo Petro sur Twitter. Le glissement de terrain s'est produit dans une zone isolée et montagneuse de la municipalité de Pueblo Rico, selon la défense civile. Des dizaines de brigadiers sont à la recherche des passagers d'une moto et d'un bus de service public, coincés dans le glissement de terrain. Les secouristes déployés ont déploré « la mort d'une mineure qui, après avoir été secourue, a été emmenée à l'hôpital de Pueblo Rico (et) est décédée avant d'arriver », a déclaré Alexander Méndez, porte-parole de l'organisation, au journal télévisé Noticias Caracol.