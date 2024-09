Climat Politique Délétère : Zahra Iyane Thiam appelle à une accalmie

L’ancien ministre appelle, sur X ( ex Twitter), à la sérénité et à l’accalmie. Elle écrit : « Il est temps de mettre balle à terre et de ramener impérativement la sérénité dans l’espace politique @aliounetine16. Ce climat conflictuel, présent à tous les niveaux de la vie active, est insoutenable et dangereux pour le binôme. Les familles ne savent plus par quel bout engagés les difficultés. La rentrée des classes est imminente, la réduction du coût de la vie, malgré tous les engagements et les mesures prises, n’est toujours pas effective. La route continue de faire des victimes, l’océan en engloutit encore plus, l’emploi n’a jamais été aussi précaire, l’insécurité est totale, et plus étonnant encore, la diplomatie devient de plus en plus rugueuse et dépourvue de finesse, si bien qu’il n’est pas nécessaire de se tourner vers nos partenaires pour voir qu’ils sont tous inquiets ! Alors, ce n’est certainement pas le moment pour des manœuvres politiciennes. » Et Zahra Iyane Thiam d’ajouter : « J’en appelle humblement au @PR_Diomaye pour revoir sa position et d’entamer, si ce n’est déjà fait ou en cours, des discussions avec BBY. Cela devra permettre de différer la dissolution de l’Assemblée nationale jusqu’après le vote du budget, de présenter la DPG du Premier ministre @SonkoOfficiel, et le retrait de la motion de censure introduite par @AbdouMbow6. Ainsi on rétabli la sérénité et l’ordre institutionnel au moins, pour la période hautement importante pour les finances publiques. Les hommes passent, mais les Institutions demeurent. C’est le temps du Sénégal! ». L'athlète de 33 ans était soignée au Moi Teaching and Referral Hospital de la ville d'Eldoret, dans l'ouest du Kenya, où elle se trouvait dans un « état critique » après avoir été brûlée à « plus de 80 % », avaient indiqué les médecins. Un membre du personnel de l'hôpital avait affirmé mercredi que son état s'était aggravé, après avoir « développé une infection bactérienne de septicémie en raison de graves blessures à l'estomac et à la partie inférieure du corps ». La fédération ougandaise d'athlétisme s'est dite « profondément attristée » du décès de sa marathonienne « victime tragique de violences conjugales », dans un message sur X : « Nous condamnons de tels actes et appelons à la justice ».