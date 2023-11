Cisjordanie: 7 Palestiniens tués dans des raids israéliens (Autorité palestinienne)

Sept Palestiniens ont été tués vendredi dans une série d'incursions de l'armée israélienne en Cisjordanie occupée, a annoncé le ministère de la Santé de l'Autorité palestinienne. Trois de ces Palestiniens, âgés entre 17 et 26 ans, ont été tués à Jénine, bastion des groupes armés palestiniens dans le nord de la Cisjordanie, où deux autres Palestiniens ont été mortellement touchés par des tirs de l'armée israélienne jeudi soir, a précisé le ministère. Selon l'agence officielle palestinienne Wafa, deux des Palestiniens tués vendredi l'ont été par une frappe de drone sur une maison dans le camp de réfugiés de Jénine. Dans la région de Hébron dans le sud de la Cisjordanie, deux Palestiniens, âgés de 33 et 36 ans, ont été tués lors d'une incursion de l'armée israélienne dans le camp de réfugiés d'al-Fawwar, selon le ministère palestinien et l'agence Wafa. L'armée israélienne a en outre effectué un raid dans le camp de réfugiés de Qalandiya, au nord de Jérusalem, lors duquel un Palestinien de 19 ans a été tué, d'après les mêmes sources. En début d'après-midi, le ministère de la Santé a annoncé qu'un Palestinien de 33 ans avait été "tué par des balles de l'occupant" israélien à Boudros, un village proche de Ramallah, le siège de l'Autorité palestinienne. Aucun commentaire sur ces incursions n'a pu être obtenu auprès de l'armée israélienne dans l'immédiat. Par ailleurs, un Palestinien blessé mercredi par des tirs israéliens dans la région de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie, est décédé vendredi, a indiqué le ministère. Jeudi, trois Palestiniens et un Israélien ont été tués dans des violences dans plusieurs secteurs de la Cisjordanie, selon le ministère palestinien de la Santé et les secours israéliens. La Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967, est en proie à une intensification des violences depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, déclenchée par l'attaque sanglante le 7 octobre du mouvement islamiste palestinien sur le sol israélien. Depuis plusieurs mois, la Cisjordanie est le théâtre de nombreuses opérations de l'armée israélienne, d'exactions de colons israéliens contre la population palestinienne et d'attaques palestiniennes contre les colonies et les forces israéliennes. Depuis le 7 octobre, plus de 140 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie par des tirs de soldats ou de colons israéliens selon le ministère palestinien de la Santé. Et depuis cette date, environ 1.900 Palestiniens ont été arrêtés en Cisjordanie par les services de sécurité israéliens, selon le Club des Prisonniers, une association qui défend les droits des détenus. La situation en Cisjordanie occupée est "alarmante et urgente" selon le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, insistant notamment sur les violences de colons israéliens à l'encontre de la population palestinienne.