Chelsea : Le joli message de Didier Drogba à Nicolas Jackson

Critiqué à cause de ses nombreuses occasions manquées et même victime de racisme sur les réseaux sociaux, le Sénégalais Nicolas Jackson peut compter sur le soutien de la légende Didier Drogba. Sur X, l'ancien footballeur ivoirien a encouragé l'international sénégalais. Face à Manchester City en demi-finale de la FA Cup, Chelsea abattait l'une de ses dernières cartes pour espérer remporter un trophée dans cette saison très difficile. Les Blues ont eu les occasions les plus franches, mais ont été très inefficaces. En première ligne, Nicolas Jackson, qui a eu pas moins de 3 occasions franches de marquer. Critiqué, l'international sénégalais a été soutenu par l'ancien buteur de Chelsea, Didier Drogba. « Garde la tête haute et n’arrête jamais de travailler dur, ça paiera », a écrit la légende des Blues. Nicolas Jackson peut également compter sur le soutien de son entraîneur, Mauricio Pochettino. "Il peut toujours compter sur mon soutien", a-t-il déclaré hier en conférence de presse, promettant que la saison prochaine sera bien meilleure pour l'ancien de Villarreal.