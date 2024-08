Cheikh Yérim Seck s’invite dans la polémique du voile : « Ousmane Sonko devrait être… »

Le journaliste et analyste politique Cheikh Yérim Seck a pris part à la vive controverse suscitée par la déclaration du Premier ministre Ousmane Sonko sur l’interdiction du port du voile dans les établissements privés catholiques. « Il est inadmissible, dans un pays comme le Sénégal, d’interdire à une élève de porter un voile », a-t-il affirmé dès le départ, précisant que « c’est un vêtement religieux ». Lors de son passage sur la 7Tv, dans l’émission de Maimouna Ndour Faye, Cheikh Yérim Seck a rappelé que le Sénégal est un pays laïc, et que la laïcité implique le respect de toutes les croyances. Selon lui, le gouvernement aurait dû adopter une approche de dialogue dès le début, tout en saluant l’initiative du ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Guirassy, d’aller rencontrer l’archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, pour s’expliquer. En tout état de cause, « cette affaire doit être définitivement close car le Sénégal est un pays unique où l’on trouve des musulmans et des chrétiens dans presque toutes les familles », a ajouté Cheikh Yérim Seck. Il a également souligné que « ce qui devrait véritablement indigner Ousmane Sonko, c’est que les gens se tournent vers les écoles privées alors que des milliards de F CFA sont investis dans l’école publique. C’est là que réside le véritable scandale », a-t-il conclu sur la 7tv.