Cheikh Yérim Seck dément : « Les 3,4 millions de parrains de BBY ne sont pas vrais… »

Les 3,4 millions de parrains mobilisés par la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) continuent de susciter des interrogations. Lors d’un entretien sur 7TV avec la journaliste Maimouna Ndour Faye, le journaliste Cheikh Yérim Seck a remis en question cette annonce, exprimant ses doutes quant à sa véracité. Selon lui, la déclaration affirmant que le candidat Amadou Ba aurait déjà obtenu plus de 3 millions de parrains est, en réalité, erronée. Au cours de cet entretien, le journaliste a explicitement exprimé son scepticisme à l’égard du nombre avancé de 3,4 millions de parrains récoltés par la coalition BBY. Cheikh Yérim Seck est convaincu que cette information ne reflète pas la réalité de la situation et souligne la nécessité de vérifier attentivement les chiffres avancés avant de les accepter comme véridiques. Selon ses analyses, le candidat Amadou Ba n’aurait pas encore atteint le seuil des 3 millions de parrains annoncé par la coalition. Plus tôt dans la journée, Mary Teuw Niane a abordé la question. L’ancien ministre de l’Enseignement supérieur est d’avis que l’annonce a été faite dans un dessein précis. Selon lui, cela pourrait être interprété comme une tentative de revendiquer la moitié du corps électoral, éventuellement pour justifier une manœuvre électorale controversée dans le futur. Il a qualifié cette perspective de tragique.