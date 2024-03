Cheikh Tidiane Youm égratigne Diomaye: " les Sénégalais n'ont pas besoin d'élire un Président dans l'ombre de quelqu'un"

Le secrétaire général national du Parti de l'Unité et du Rassemblement (PUR) n'a pas été tendre avec le candidat Bassirou Diomaye Faye. Cheikh Tidiane Youm insiste sur le choix d'un Président. " l'Etat est sérieux. On ne doit pas élire un Président pour des raisons sentimentales. On ne doit pas choisir un Président qui est dans l'ombre de quelqu'un. On ne choisit pas un Président pour qu'un autre fasse le travail à sa place. Il faut aussi se demander est- ce qu'il est compétent, est -ce qu'il a été préparé, ou est- ce qu'il était dans les dispositions pour être candidat. On doit porter notre choix sur quelqu'un qui est prêt à diriger le pays une fois élu. Pas quelqu'un qui va demander comment un Président va se comporter", a soutenu Cheikh Tidiane Youm sur ITV.