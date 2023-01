Cheikh Tidiane Youm à Sonko : « Ce combat est le combat de tout le peuple sénégalais »

Le responsable national de la stratégie et de la vie politique du PUR, Cheikh Tidiane Youm, était présent au méga meeting du leader de Pastef, Ousmane Sonko à Keur Massar. Prenant la parole, il a demandé aux juges et forces de défense et de sécurité d’être au coté du peuple, car, selon lui, Macky partira très bientôt. Pour Cheikh Tidiane Youm, le combat du leader de Pastef, Ousmane Sonko, est le combat de tout le peuple sénégalais. Prenant la parole au nom de son président et leader, As Cheikh Seydi Mouhamadoul Moustapha SY Maktoum, il a demandé au peuple sénégalais deux choses. « Pourquoi cette justice qui se tue à juger notre frère Ousmane Sonko sous les ordres de Macky Sall avec la complicité du juge d’instruction Maham ou Mahamoul Diallo, n’a pas instruit le dossier de Mariama Sagna pourtant tuée à KeurMassar depuis plus de 5ans ? », demande-t-il. « À nos juges et aux forces de défense et de sécurité, est-ce que Macky Sall est capable de vous garantir une vie demain, le mois prochain, 2024… ? Oh bien que NON ! Pourquoi donc accepter qu’il vous mette en mal contre votre peuple ?, s’interroge M. Youm. Sur ce, le responsable du Pur suggère aux juges et forces de défense et de sécurité d’être au côté du peuple, car selon lui, « qu’il le veuille ou non, Macky Sall est fini et partira très bientôt ».