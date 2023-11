Cheikh Tidiane Coulibaly nommé au CC : « C’est une déclaration de guerre », Ndiaga Sylla

Cheikh Tidiane Coulibaly, qui a récemment pris sa retraite après avoir présidé la Cour suprême, va remplacer Abdoulaye Sylla à la tête du Conseil constitutionnel. Une nomination que dénonce l’expert électoral Ndiaga Sylla. Pour lui, c’est une déclaration de guerre. Texte in extenso: Cheikh Tidiane Coulibaly, magistrat à la retraite a été nommé au Conseil Constitutionnel en remplacement d’Abdoulaye Sylla, récemment nommé à Présidence de la CENA. Le nouveau membre du Conseil constitutionnel prête serment lundi ainsi que les nouveaux membres de la CENA (Source EMédia). Il est manifeste que le Président M. SALL n’a nullement l’intention de retirer son décret irrégulier ! Celui qui a déclaré ne pas se présenter à l’élection présidentielle décide de choisir et d’imposer son remplaçant à la place du peuple. C’est une déclaration de guerre ! Par delà le recours qui va être incessamment déposé contre son décret, les démocrates doivent se mobiliser pour défendre la RÉPUBLIQUE et l’Etat de droit. Hélas, il rentre dans le domaine divin impénétrable !