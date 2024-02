Changement de coach pour le Stade de Mbour en Ligue sénégalaise de football

L’équipe du Stade de Mbour, actuellement en position de relégation en Ligue sénégalaise, a opéré un changement tactique en s’éloignant de son ancien entraîneur Massamba Cissé. Avec ses performances actuelles de 1 victoire, 8 matchs nuls et 4 défaites, le club cherche un nouveau souffle et vient de choisir Lamine Diagne comme potentiel successeur. Lamine Diagne, reconnu pour ses anciennes responsabilités avec Génération Foot et l’AS Douanes, est pressenti pour prendre les rênes de l’équipe. Les discussions entre les deux parties sont en phase terminale, l’annonce officielle devant survenir dans l’après-midi de mercredi. Le coach Diagne, déjà présent à Mbour, devrait finaliser et signer son contrat à cette occasion, d’après les révélations d’un dirigeant du club.