Chamboulement dans la diplomatie : Souleymane Jules Diop, Amadou Diallo et Mansour Elimane Kane dans le viseur du duo Faye-Sonko

Selon les indiscrétions de Jeune Afrique, le nouveau régime planche sur un “mercato dplomatique” intense avec plusieurs départs dans des chancelleries prestigieuses. Cela commencera par la France, où Amadou Diallo, militant de l’Alliance pour la République (APR), let frère cadet d’Abdoulaye Daouda Diallo, le président du Conseil économique, social et environnemental, devrait ainsi être remplacé à son poste de consul général du Sénégal. “Amadou Diallo ne cesse d’ailleurs de répéter aux visiteurs qui viennent le voir qu’il est déjà prêt à quitter ses fonctions”, renseigne JA. Les jours sont également comptés pour El Hadji Magatte Seye. Diplomate de carrière et proche de Macky Sall, dont il a été le conseiller diplomatique, l’ambassadeur à Paris, nommé le 10 juillet 2019, vient de boucler cinq années à son poste. Soit la durée limite convenue dans la tradition diplomatique sénégalaise pour un ambassadeur à la tête d’une représentation diplomatique. Le remplacement de Souleymane Jules Diop, représentant permanent du Sénégal à l’Unesco depuis juin 2019, devrait, également, être entériné selon Jeune Afrique. “Celui dont les actions ont pourtant permis l’inscription du plat national, le thiéboudiène au patrimoine culturel immatériel de l’humanité faisait déjà part depuis plusieurs années de son envie de départ. Mais l’ancien journaliste, devenu par la suite secrétaire d’État aux Sénégalais de l’extérieur de Macky Sall, n’avait jamais été entendu par l’ex-président et avait été maintenu à ce poste qu’il décrivait en privé comme « un exil »”, renseigne Jeune Afrique. Aux États-Unis, enfin, l’ambassade du Sénégal à Washington devrait changer de tête avec le remplacement de Mansour Elimane Kane. L’ancien ministre des Infrastructures, puis du Pétrole, avait été nommé en décembre 2019 dans la capitale américaine, qu’il connaît plutôt bien puisqu’avant son entrée au gouvernement, en juillet 2014, il occupait les fonctions de directeur des investissements pour l’Afrique à la Banque mondiale.