Cette Vieille Polémique Sur Le Voile… Par Mame Matar GUEYE

CETTE VIEILLE POLÉMIQUE SUR LE VOILE date de la rentrée scolaire de 2011. JAMRA avait été saisie par des parents d’élèves du Collège Hyacinthe Thiandoum de Grand-Yoff, où une vingtaine d’élèves venaient d’être exclues pour port du HIJAB, le voile musulman. QUELQUES JOURS plus tard, les Collèges Anne Marie Javoueh de la Médina et David Boila de Thiés devaient lui emboîter le pas. Les reproches faits aux filles voilées étaient les mêmes. Ils se fondaient sur l’article 3 du « Règlement intérieur Standard » de l’ONECS (Office national des écoles catholiques du Sénégal), qui interdisait le port du VOILE. JAMRA demanda une audience à l’autorité de tutelle, le ministre de l’Education nationale, Kalidou Diallo. Se fondant sur l’article 24 de la Constitution, le ministre rendit publique une note/circulaire adressée à tous les établissements d’enseignement privé du Sénégal, pour leur rappeler « qu’aucun Règlement intérieur d’un établissement scolaire quelconque ne peut se prévaloir d’être au-dessus des lois et décrets qui régissent le fonctionnement des établissements d’enseignement privé ». Et le ministre ajouta que tout établissement contrevenant à ces dispositions légales peut encourir des sanctions pouvant aller jusqu’au retrait de sa agrément. ET TOUT RENTRA DANS L’ORDRE. Les filles voilées purent regagner leurs salles de classe respectives. JAMRA ADRESSA, le 18 octobre 2011, une lettre de félicitation au chef de l’Eglise catholique sénégalaise, le Cardinal Théodore Adrien Sarr, «pour avoir eu la sagesse de tirer à temps sur la sonnette d’alarme, et encourager les uns et les autres à privilégier le dialogue». JAMRA n’était pas pour autant au bout de sa peine, car le 25 mars 2016 une responsable de l’Association des parents d’élèves du Collège Didier Marie de Saint-Louis, Adja Yacine Samb Mathieu, saisit JAMRA d’une correspondance se plaignant d’une mesure d’exclusion prise à l’encontre des filles voilées, et devant prendre effet dès la rentrée prochaine. EN PARTENARIAT avec un responsable du Cadre Unitaire de l’Islam, et par ailleurs responsable à l’Ong Enda, le docteur Cheikh Guèye, des démarches conciliantes furent entreprises. Le Collège Saint-Louisien Didier Marie revint à de meilleurs sentiments. LE MÊME PROBLÈME devait ressurgir, huit ans plus tard, à la rentrée des classes de 2019. Mais cette fois-ci à l’Institution Sainte Jeanne-d’Arc de Dakar. JAMRA lança une ALERTE, par le biais d’une conférence de presse, pour exhorter les autorités à prendre leurs responsabilités. LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION, Mamadou Talla, organisa une rencontre tripartite, État/Écoles privées/Parents d’élèves. C’est vers 01h du matin, ce jeudi 12 septembre 2019 qu’un accord est intervenu, dans le bureau du ministre de l’Education nationale. Les 22 filles voilées exclues de Sainte Jeanne d’Arc furent autorisées à reprendre le chemin des classes à compter du jeudi 19 septembre 2019, pour l’année scolaire 2019/2020. AUX CONDITIONS SUIVANTES : ▪Que ces élèves portent l’uniforme classique de l’école, assortie d’un foulard dont les dimensions et les couleurs sont définies, et fournies, par l’établissement ; ▪Les familles seront reçues individuellement par la direction de l’établissement en présence de l’Inspecteur d’Académie qui veillera au respect, par les élèves, des conditions définies. Tout est bien qui finit bien ! MAIS, MALHEUREUSEMENT IL N’Y A PAS EU DE SUIVI ! DONC, il ne faut pas s’étonner que le problème ait ressurgi ! Mais, Allah est Grand ! Yoonu jamm soréwul (JAMRA).