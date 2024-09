"Cet hivernage n’est pas le nôtre" : Mamoudou Ibra Kane tacle sévèrement Cheikh Tidiane Dièye

"Cet hivernage, ce n’est pas le nôtre, nous l’avons trouvé là. Mais nous faisons tout notre possible pour remédier à cela". Ces propos tenus hier mardi à Touba par le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, ont poussé Mamoudou Ibra Kane à réclamer sa démission. «"Ce n'est pas notre hivernage" (sic). Quand un ministre dit ça, alors qu'il y a des morts et des sinistrés, il ne lui reste plus qu'à démissionner ou à être démis... Et cela lui donnera l'occasion d'aller se défendre devant la justice dans l'affaire Onas », a posté le président de mouvement Demain c’est maintenant.