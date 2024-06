Centre Talibou Dabo : Le directeur envoie cinq (5) travailleurs en prison, (Cheikh Seck, syndicaliste)

Face à la presse ce matin, les travailleurs du centre d’éducation et réadaptation Talibou Dabo sont très remontés contre le directeur Lassana Sidibé. Ils dénoncent avec la dernière énergie le comportement du directeur général dudit centre. Selon les camarades de Cheikh Seck, syndicaliste et porte-parole du jour, l'arrestation de leurs cinq collègues, hier lundi, est illégale. Pour le syndicaliste, les motifs de leurs arrestations sont douteux. « Comment des travailleurs qui n’ont pas accès aux clefs des bureaux peuvent-ils saccager celles-ci », s'interroge-t-il. Poursuivant, Cheikh Seck considère ses camarades comme des lanceurs d’alerte qui dénoncent la mauvaise gestion qui plombe le centre Talibou Dabo. En outre, le syndicaliste Cheikh Seck dénonce les agissements du nouveau ministre de la santé, Ibrahima Sy qui selon lui, à défaut de plaider la cause des travailleurs devrait s’abstenir. Selon toujours le syndicaliste, les travailleurs arrêtés seront édifiés sur leur sort demain, mercredi après 48h de mandat de dépôt.