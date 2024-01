Carlo Ancelotti a trouvé le nouveau Jude Bellingham, le plan du FC Barcelone pour retrouver les sommets

Carlo Ancelotti a une idée pour remplacer Jude Bellingham contre Las Palmas, le FC Barcelone voit ses signaux positifs dans sa saison morose et l’Atlético de Madrid remercie Memphis Depay, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Le plan d’Ancelotti pour remplacer Jude Bellingham Demain, le Real Madrid se déplace sur la pelouse de Las Palmas dans le cadre de la 22e journée de Liga. Mais la Casa Blanca devra se passer de son maitre à jouer depuis le début de saison, Jude Bellingham. L’international anglais est suspendu pour cette rencontre en raison d’une accumulation de cartons jaunes. Un coup dur pour Caro Ancelotti qui va devoir composer sans son meilleur buteur. Mais l’Italien a de la ressource et compte responsabiliser Brahim Díaz afin qu’il prenne le rôle de Bellingham ! C’est ce qu’indique Marca dans ses pages intérieures ce matin : «Brahim la joue comme Bellingham. Comme lors du match aller, le milieu de terrain andalou remplacera l’Anglais contre Las Palmas suite à la suspension de son crack.» On rappelle que Bellingham a inscrit 18 buts toutes compétitions confondues. «Carlo Ancelotti considère Brahim Díaz comme son remplaçant de l’Anglais.» L’ancien de l’AC Milan répond présent à chaque fois qu’Ancelotti fait appel à lui. Il a inscrit 6 buts depuis le début de saison et «les supporters sont ravis de ses performances lorsqu’il a du temps de jeu», note le journal madrilène. A lui de prouver encore une fois, samedi, qu’Ancelotti a raison de lui faire confiance. Le FC Barcelone veut s’appuyer sur la Masia pour son avenir En Catalogne, on se raccroche à ce que l’on peut après l’élimination du FC Barcelone en quarts de finale de la Coupe du Roi contre l’Athletic Bilbao, mercredi soir (2-4). Si les Blaugranas ont peu de chance de remporter un titre cette saison, il y a tout de même du positif cette année. Pour Sport, il y a «l’illusion du Barça» ! En effet, le club catalan mise sur l’avenir et cette saison enclenche un nouveau cycle avec les pépites de La Masia. «L’émergence de jeunes joueurs comme Lamine Yamal, Cubarsi, Marc Guiu ou Hector Fort est la note positive d’une saison difficile. Le club blaugrana a de plus en plus conscience qu’il doit miser sur la Masia pour l’avenir afin de surmonter les problèmes économiques», explique le quotidien local sur sa Une ce matin. Le journal précise aussi que l’avenir, à court terme, de Xavi n’est pas menacé. En effet : «le conseil d’administration n’envisage pas le licenciement de Xavi.» En tous cas, le Barça peut compter sur des joueurs impliqués qui ont «le coeur blaugrana», à l’image d’un Lamine Yamal comme le placarde Mundo Deportivo ce matin. «Lamine Yamal a pleuré pour l’élimination en Coupe, il a demandé pardon sur les réseaux et a été consolé par Laporta, Xavi et ses coéquipiers. Il a marqué un grand but à San Mames et, bien qu’il ait raté deux occasions nettes, il a été le joueur le plus influent du match», juge le média catalan ! Depay, sauveur de l’Atlético Hier soir, il y avait la suite des quarts de finale de Coupe du Roi. Et c’est l’Atlético de Madrid qui s’est qualifié face au Séville FC dans les derniers instants grâce à une victoire (1-0). Et les Colchoneros peuvent remercier Memphis Depay qui a sauvé son équipe en marquant le but de la victoire à la 79e minute. Pour AS, «Memphis paie une autre tournée. Le joueur de banc place l’Atlético en demi-finale ! Le but du Néerlandais arrive après une belle action de Correa. Griezmann manque un penalty à 0-0 et la VAR en annule un autre en faveur de Séville dans les arrêts de jeu.» De son côté, Marca se réjouit également de la qualification des Madrilènes mais placarde sur sa couverture que cette équipe va en demi-finale mais «au bout du suspens» ! «Le but de Memphis à la 79e minute en valait la peine», juge le quotidien madrilène. En revanche, à Séville la pilule est dure à avaler. L’Estadio Deportivo parle de «nuit tragique» sur sa Une après cette élimination. La saison du club andalou est une longue descente aux enfers