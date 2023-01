Candidature de Macky en 2024 : 160 anciens maires (ELAN) annoncent une tournée nationale

Au Sénégal, 160 anciens maires de communes membres de la mouvance présidentielle ont créé un mouvement dénommé ELAN. Avec à sa tête l’ancien député maire Alé Lô de Taiba Ndiaye, ces membres de ce mouvement disent tous soutenir et porter la candidature du président de la République Macky Sall à la présidentielle de 2024. A côté des maires en exercice de la mouvance présidentielle, ils viennent en appui afin de forcer le dispositif.





Selon le président Ale Lô, il estime qu’il faut ratisser large pour consolider les acquis et de permettre au président de la République de remporter largement les élections. Pour convaincre les populations, ELAN a prévu d’organiser une assemblée générale dans les prochains jours et aussi de sillonner après tout le pays à travers une tournée dans l’ensemble des 14 régions pour mobiliser tous les acteurs qui se sentent découragés et de tendre la main à d’autres cibles qui sont très proches de la politique du chef de l’Etat.



Ils comptent lors de cette tournée s’approcher d’anciens élus qui ont été des PCR, des maires, des députés, des ministres, des membres des Haut conseil des collectivités territoriales, du Conseil économique, social environnemental, les autorités traditionnelles et chefs de village.



« Le Sénégal est à la croisée des chemins et est entouré par une ceinture de feu qui nous obligent en tant que responsables de nous mobiliser pour ensemble relever le défi en raison des risque qui nous guettent de toutes parts, sans oublier ‘es risques d’insécurité, de pauvreté et de sous emploi. Nous pensons qu’il y a deux opportunités à saisir, à savoir le bilan de Macky Sall qui est très positif, notamment sur les infrastructures, mais également la place du Sénégal dans le dispositif international de même que ses relations internationales », a souligné l’ancien maire de Taiba Ndiaye et ancien président de l’Association des Élus Locaux.



Il cite également les relations de notre pays avec les pays développés et les partenaires au développement. Il ajoute que la conjoncture mondiale aujourd’hui est extrêmement difficile pour les pays en voie de développement.



Alé Lô appelle ainsi à « un sursaut national, à un dépassement de soi pour ensemble relever tous les défis, certes c’est pour accompagner le président Macky Sall en 2024, mais aussi c’est parce que nous avons l’intime conviction que c’est lui le meilleur choix dans le contexte mondial que nous vivons ».