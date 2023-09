Candidat à la présidentielle de 2024 ? La réponse de Youssou Ndour face aux journalistes français

Ancien ministre de la Culture et du Tourisme, puis ministre conseiller de Macky Sall, Youssou Ndour a démissionné de ces fonctions la semaine dernière, alors que les candidats se multiplient dans le camps présidentiel. Invité sur « C à vous » sur France 5, Youssou Ndour a répondu à la question des journalistes, qui voulaient savoir s’il se préparait à déposer sa candidature. « Je suis entré en politique par accident. Chaque fois que mon peuple a besoin de moi, je suis là avec mon expérience. Après 12 ans avec Macky Sall, c’est la fin d’un cycle, avec des hauts et des bas. La semaine dernière, j’ai quitté mon poste de ministre conseiller et de la coalition au pouvoir. Mais aujourd’hui nous sommes en train de faire le point, avec mouvement, et après on va se décider par rapport à l’élection présidentielle. Bientôt », a déclaré Youssou Ndour. « Quand on est en dehors de la politique, on a beaucoup d’idées. On pense que si l’on arrive, on clique sur un bouton et tout change. Mais ce n’est pas la réalité. Aux cotés de Macky Sall, j’ai vécu la réalité de l’Etat. Aujourd’hui, avec cette expérience acquise, je sais la réponse qu’il faut donner à cette jeunesse africaine, cette jeunesse sénégalaise qui en demande en peu plus. Le moment venu, nous allons parler du contenu que nous pourrons proposer aux Sénégalais si nous sommes candidats. Et nous allons nous décider très rapidement », a ajouté Youssou Ndour.