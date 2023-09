Can-2023 : Trois arbitres sénégalais retenus

La Caf a publié la liste des arbitres qui officieront à la Can-2023 prévue en janvier-février 2024 en Côte d’Ivoire. L’instance dirigeante du football africain a retenu 32 sifflets centraux et 33 assistants. Le Sénégal est représenté par Issa Sy (central), Djibril Camara et Nouha Bangoura (assistants). Quatre assistants vidéo à l’arbitrage (Var) sont aussi retenus pour ces joutes continentales. Le Sénégalais Malang Diédhiou est également sur la liste des six instructeurs techniques et physiques de la Caf pour cette Can-2023. Voici la liste des arbitres retenus :