Cambriolage à la Direction de l’informatique du Trésor public : Des données sensibles volées

Le 3 mars 2025, un cambriolage a frappé la Direction de l’informatique du Trésor public, suscitant une onde de choc dans cette institution sensible. Les malfaiteurs ont ciblé des ordinateurs renfermant des données financières cruciales.



Parmi les bureaux dévalisés, celui du chef de la Division informatique financière, récemment décédé, a été particulièrement affecté. Les enquêteurs de la Sûreté Urbaine de Dakar ont rapidement pris en charge l’enquête, découvrant que les cambrioleurs semblaient parfaitement informés des lieux, enlevant des ordinateurs connectés au serveur central du Trésor, lit-on dans "Senenews".



L’atmosphère dans les locaux reste tendue, avec des rumeurs de complot et de commande sophistiquée. L’un des obstacles majeurs à l’enquête, a été la disparition accidentelle des empreintes laissées par les cambrioleurs, effacées par le personnel d’entretien. Cependant, les enquêteurs poursuivent leur travail avec l’analyse des caméras de surveillance et des auditions des témoins, y compris le vigile et un agent de police présents lors du cambriolage. Les enquêteurs espèrent que ces pistes mèneront à l’identification des coupables.