Cambérène : Menace d'affaissement d'une conduite de l'ONAS

L'alerte a été donnée par l'Office national de l’assainissement (ONAS). Ce dernier signale un danger au niveau du centre commercial Seydina Mandione Laye à Cambéréne. Face à cette situation, l'Onas exhorte les autorités à prendre des dispositions pour éviter l’irréparable. « Une menace réelle d'affaissement sur la conduite gravitaire de la station d’épuration de Cambérène est notée à hauteur du centre commercial Seydina Mandione Laye, entre les unités 5 et 7 des Parcelles-Assainies. L'Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas) appelle à la prudence les usagers des deux voies menant vers le village de Cambérène », renseigne-t-elle. Poursuivant, cette dernière informe que pour prévenir les risques d’accident, la zone a été balisée et est surveillée par ses agents et ceux de la mairie de Cambérène pendant la journée. Toutefois, les travaux de réparation vont démarrer en début de semaine.