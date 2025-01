COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Cercle des Administrateurs Publics (CAP) qui regroupe les Présidents des organes de gouvernance des entités du secteur parapublic adresse ses chaleureuses félicitations à son Excellence le Président de la République Bassirou Diakhar Diomaye FAYE et à son Premier Ministre Ousmane SONKO pour l’organisation de la première Conférence des Administrateurs et Managers Publics (CAMP).



Cette initiative entre en droite ligne avec la vision du Président de la République qui place la modernisation de l’administration publique au cœur de son système de gouvernance.



Lors du conseil des ministres du 10 septembre 2024, parlant du renforcement permanent des compétences des corps de contrôle et de l’ancrage d’un Gouvernement de résultats, le Chef de l’Etat avait dit accorder une priorité soutenue à l’utilisation optimale des ressources nationales, à la préservation du patrimoine public et à l’importance de l’ancrage d’une culture systématique de contrôle de gestion, de reddition des comptes et de lutte contre la fraude et la corruption.



Les organes délibérants jouent un rôle d'une grande importance dans la performance des entités du secteur parapublic. Dans ce cadre nous réaffirmons notre loyauté au Président de la République pour accompagner les pouvoirs publics dans la stratégie de modernisation de l’administration sénégalaise.



Nous veillerons particulièrement à la mise en œuvre des orientationsde son Excellence le Président de la République en ce qui concerne la gouvernance des entités du secteur parapublic et ambitionnons de nous ériger en think thank pour participer à toutes les réformes majeures que le gouvernement compte entreprendre.







Le Président



Lansana Gagny SAKHO



