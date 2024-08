CESE ou HCCT : Doudou Wade défend son institution et appelle à son maintien

Le décret du Président Diomaye Faye, soumis aux députés, propose la dissolution du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) et du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT) ce jeudi à l’Assemblée nationale. Cependant, Doudou Wade, ancien parlementaire, plaide pour le maintien du CESE, qu’il estime essentiel pour remplir certaines fonctions. L’ancien député rappelle que les nouvelles autorités avaient annoncé, avant leur arrivée au pouvoir, leur intention de supprimer le CESE et le HCCT. « Que cela ait une utilité ou non, c’est une autre question », a-t-il déclaré. Toutefois, Doudou Wade conseille de ne pas prendre une décision hâtive, sans concertation préalable. Il souligne l’importance des missions consultatives de ces deux institutions, en particulier en matière de développement social. Selon lui, si l’on met de côté la mission du HCCT, le CESE pourrait parfaitement assumer ses responsabilités. En revanche, éliminer le CESE laisserait le HCCT incapable de remplir cette mission. Doudou Wade, ancien président du groupe parlementaire Libéral et Démocratique (Parti démocratique sénégalais) ajoute que 90 % des pays disposent d’un Conseil économique ou d’institutions similaires. « Et comme la majorité des pays en ont un, je préfère que nous en ayons aussi plutôt que de nous en priver, » conclut-il.