CEDEAO : Embaló veut renoncer à un deuxième mandat

Umaro Sissoco Embaló, Président de la Guinée Bissau a décidé de ne pas faire un second mandat à la tête de la Cedeao. Problèmes : le poste ne semble pas intéresser ses homologues membres de la communauté. Président en exercice de la Cedeao, Umaro Sissoco Embaló ne sollicitera finalement pas de deuxième mandat à la tête de l’organisation sous-régionale. Selon Jeune Afrique, le chef de l’Etat bissau-guinéen a décidé de ne pas se présenter à sa propre succession. «Je suis dans un processus de cohabitation depuis les législatives du 4 juin. Cela va requérir toute mon attention», a-t-il dit à Jeune Afrique. Le problème aujourd’hui, c’est que la désignation de son successeur vire au casse-tête. Selon les règles d’alternance de la Cedeao, un président francophone devrait être choisi. Mais «aucun n’est disponible», assure Umaro Sissoco Embaló. Patrice Talon, le Togolais Faure Essozimna Gnassingbé et le Nigérien Mohamed Bazoum lui ont fait savoir qu’ils n’étaient pas intéressés par le poste, rapporte JA. Il a donc proposé de déroger aux textes et soumis le nom du Nigérian Bola Tinubu. Mais ce dernier, investi le 29 mai à Abuja, n’a toujours pas formé son gouvernement.