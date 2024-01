CAN: "On m'a déjà annoncé mort et je suis vivant" (Rigobert Song)

"On m'a déjà annoncé mort et je suis vivant, je suis là", a lancé lundi le sélectionneur du Cameroun Rigobert Song, à la veille d'un match capital pour sa sélection contre la Gambie, à Bouaké, pour éviter une élimination au premier tour de la CAN. L'ancien capitaine des "Lions Indomptables" était tombé dans le coma en octobre 2016 après un accident vasculaire cérébral (AVC), qui avait fait craindre à tout son pays qu'il allait perdre un de ses joueurs de légende. "Je reste +focus+, je sais où je veux aller, la nature a ses raisons et c'est Dieu qui décide, mais je pense que demain on va passer", a lancé Song en conférence de presse. "Rigo" répondait à une question sur la pression qui pèse sur ses épaules, car il est très critiqué au Cameroun pour le départ raté des Lions, qui ne comptent qu'un point après deux matches contre la Guinée (1-1) et le Sénégal (défaite 3-1). "Déjà, je suis quelqu'un de spécial, je ne panique pas, je ne stresse pas", a-t-il répondu. "J'écoute, je comprends les critiques, je sais ce que je dois faire, je reste posé. Ils me connaissent, mes joueurs, je garde ma lucidité, je leur dit simplement: +Faites votre travail+". "J'ai vécu la pression depuis mon plus jeune âge, je l'ai connue, la pression, en tant que joueur", a poursuivi Song. "Ca fait partie du jeu, tu gagnes, tu es fort, tu perds, tu es mauvais. Je ne rentre pas dans ce jeu." "Je fais confiance à mes joueurs, on va y arriver", a conclu le phénix camerounais. Song a également précisé que l'attaquant vedette de sa sélection Vincent Aboubakar, arrivé blessé, n'était toujours pas disponible pour ce match. "Il a commencé à trottiner, c'est trop juste, je ne pense pas qu'+Abou+ sera prêt pour jouer demain. Nous comptons sur lui pour après ces trois matches" du premier tour.