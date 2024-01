CAN: La durée d'indisponibilité de Salah dévoilée

L'entraîneur adjoint de Liverpool, Pep Lijnders, a misé mardi sur un retour à la compétition de Mohamed Salah dans "trois à quatre semaines", un délai a priori incompatible avec une éventuelle finale de Coupe d'Afrique des nations, le 11 février. "Il s'agit d'une véritable déchirure des ischio-jambiers et il devrait rejouer dans trois à quatre semaines si tout se passe bien", a déclaré l'adjoint néerlandais en conférence de presse. L'agent du joueur, Ramy Abbas, avait déjà évoqué une absence de "21-28 jours" la veille sur les réseaux sociaux. Le club de Liverpool et la fédération égyptienne ont convenu que l'ailier quitte la Côte d'Ivoire, où se tient la Coupe d'Afrique des nations, pour rentrer en Angleterre soigner sa blessure aux ischio-jambiers gauches subie lors du match contre le Ghana (2-2) jeudi. Un retour pour la demi-finale de la CAN, en cas de qualification, était espéré du côté des Pharaons, qualifiés pour les huitièmes de finale. Mais les délais annoncés par Liverpool enterrent quasiment cette hypothèse. Lijnders a mis en avant l'étroite collaboration entre les équipes médicales concernées. "C'est un exemple de la façon dont le football de sélection et le football de club devraient coopérer pour placer le joueur au centre", a-t-il souligné. "La seule raison pour laquelle notre équipe médicale et la leur ont décidé de le faire revenir (en Angleterre), c'est pour lui donner la meilleure chance possible d'être disponible si l'Égypte se qualifie pour la finale", a appuyé le Néerlandais. La finale de la Coupe d'Afrique des nations est prévue le 11 février à Ebimpé, au nord d'Abidjan.