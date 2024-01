CAN : Bamba Dieng et Alfred Gomis remplacent Boulaye Dia et Sény Dieng forfaits

Le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé a confirmé, lundi, les forfaits de Boulaye Dia et Sény Dieng qui seront remplacés par Bamba Dieng et Alfred Gomis à quelques jours du lancement de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en Côte d’Ivoire. « C’est très triste pour des garçons comme Boulaye et Sény. Ils ont préparé cette CAN, mais comme je dis, il est important pour nous d’aller à cette compétition avec des joueurs qui sont à 100% de leur potentiel », a-t-il dit en conférence de presse après le match amical Sénégal-Niger. Les Lions ont battu le Ména, sur le score de 1-0, un but de Formose Mendy inscrit dans le temps additionnel de la deuxième période. »J’espérais avec le staff médical qu’ils reviendraient à leur meilleur niveau, mais ce n’est pas le cas. Nous nous étions dits que si les choses évoluaient ainsi, ils seraient remplacés par Bamba Dieng et Alfred Gomis », a ajouté Aliou Cissé. Selon le technicien sénégalais, les deux joueurs évoluant à Lorient, dans le championnat de France, « connaissent la maison ». »Bamba Dieng est bien à Lorient et il revient de blessure. Nous sommes dans la continuité par rapport au groupe qui est là », a t-il dit.