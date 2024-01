CAN 2024: L’ambassadeur du Sénégal en Côte d’Ivoire exige le vaccin contre la fièvre jaune aux supporters

Avis importants aux supporters sénégalais et autres qui souhaiteraient se rendre en Côte d’Ivoire pour suivre la CAN: L’ambassadeur de la République du Sénégal à Abidjan porte à la connaissance des “supporters sénégalais et toute autre personne qui souhaiterait venir en Côte d’Ivoire”, qu’il est obligatoire de se faire vacciner contre la fièvre jaune par le service national d’hygiène de Dakar, ou toute autre structure sanitaire habilitée, et de se munir du carnet de vaccination dûment rempli par ces Institutions. L’Ambassade d’inviter ainsi aux Sénégalais au respect de ces conditions d’entrée dans le territoire ivoirien ” afin d’éviter tout désagrément au niveau de la police des frontières”.