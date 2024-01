CAN 2023 : nouveau forfait pour le Nigéria

Un nouveau coup dur pour les Super Eagles. Déjà privé de Victor Boniface, absent jusqu’en avril à cause d’une blessure à l’aine, le Nigéria va également devoir se passer d’Umar Sadiq pour cette CAN 2023. Touché à un genou, l’attaquant de la Real Sociedad (26 ans) est à son tour forfait comme annoncé par la sélection nigériane. Pour remplacer le buteur, Paul Onuachu (29 ans), avant-centre de Trabzonspor, a été appelé. Pour rappel, le Nigéria se trouve dans le groupe A en compagnie de la Côte d’Ivoire, pays hôte, de la Guinée-Bissau et de la Guinée équatoriale, premier adversaire des Super Eagles le 14 janvier prochain.