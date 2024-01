CAN 2023 : les premières affiches des 8es de finale sont connues

On connaît désormais les premières affiches des huitièmes de finale Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Qualifié in extremis face à la Gambie, le Cameroun affrontera le Nigeria le 27 janvier. Il y aura également un choc des Guinée le dimanche 28 janvier. Enfin, le troisième huitième de finale connu opposera la surprenante équipe du Cap-Vert à la Mauritanie. Cette dernière s’est offerte le précieux sésame après sa victoire retentissante face à l’Algérie. À noter qu’il reste encore six places à attribuer. En huitièmes de finale, le Sénégal affrontera le Maroc, la Zambie, la RD Congo, la Tanzanie ou la Côte d’Ivoire. Un match qui se tiendra le lundi 29 janvier 2024, au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro (17h00 GMT). Premières affiches Nigeria - Cameroun : 27 janvier à 20h00 GMT Guinée Équatoriale - Guinée : 28 janvier à 17h00 Cap-Vert - Mauritanie : 29 janvier à 17h00