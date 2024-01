CAN 2023 : le Nigeria bat le Cameroun et file en quarts de finale

Le Nigeria a battu, samedi, par 2 buts à zéro le Cameroun en huitièmes de finale de Coupe d’Afrique des nations de football et va affronter, vendredi, en quarts de finale l’Angola. Le joueur nigérian, Ademola Lookman a ouvert le score à la 35e minute de jeu, avant de signer un doublé à la 90e mn. Le Nigeria a fait mieux que la CAN 2021, lors de laquelle il avait été éliminé dès les huitièmes de finale par la Tunisie (0-1). Les Super Eagles vont affronter les Palancas Negras en quarts de finale, vendredi à 17h GMT. Le Cameroun qui avait terminé à la troisième place lors de la CAN 2021 voit ainsi son aventure s’arrêter en huitièmes de finale.