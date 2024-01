CAN 2023 : le Nigeria bat la Côte d’Ivoire, 1-0

Le Nigeria s’est imposé devant la Côte d’Ivoire, 1-0, jeudi à Abidjan, et a pris la deuxième place du groupe A de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), dominé par la Guinée Équatoriale. Le but de l’équipe du Nigeria a été inscrit à la 55e mn, sur un penalty transformé par Troost-Ekong. Plus tôt dans la journée, les Équato-Guinéens ont pris la première place du groupe avec 4 points, en battant la Guinée-Bissau par 4 buts à 2. Ils devancent les Nigérians, grâce à une meilleure différence de buts (+2 contre +1). La Côte d’Ivoire est troisième avec 3 points. Les Ivoiriens devront gagner leur dernier match de la phase des poules, contre la Guinée Équatoriale, pour espérer se qualifier en huitièmes de finale.