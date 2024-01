CAN 2023 : le Maroc première équipe à fouler le sol ivoirien

L’équipe nationale de football du Maroc est arrivée, dimanche, à San Pedro, au sud-ouest de la Côte d’Ivoire, pour prendre part à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football prévue du 13 janvier au 11 février, a annoncé, la presse marocaine. L’équipe marocaine est la première nation à arriver en terre ivoirienne. Elle est logée dans la poule F avec la RD Congo, la Zambie et de la Tanzanie. Les Lions de l’Atlas joueront ‘’un match de préparation’’ contre la Sierra Leone, jeudi, en remplacement du match contre la Gambie initialement prévu, ce dimanche’’, selon la même source. Selon la Confédération africaine de football, la Guinée Bissau devrait aussi arriver ce dimanche à Abidjan. Logée dans la poule A, elle affrontera le pays hôte, la Côte d’Ivoire, pour le match d’ouverture de la CAN, samedi, au stade olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé. Le Nigeria et la Guinée équatoriale complètent le groupe A. Le Sénégal, tenant du titre, rejoindra, mardi, Yamoussoukro, après son match amical contre le Niger au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, ce lundi à 18h GMT. Les Lions du Sénégal sont logés dans le groupe C avec la Guinée, la Gambie et le Cameroun. Ils joueront leur premier match, le 15 janvier à 14h GMT contre les Scorpions de la Gambie.