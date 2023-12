CAN 2023 : la prime de participations des Lions doublée

Dans son édition de ce jeudi, Les Échos rapporte que la prime de participation des Lions à la CAN 2023 (Côte d’Ivoire, du 13 janvier au 11 février 2024) a été doublée. De 4 millions de francs CFA par joueur lors de l’édition remportée par le Sénégal (2021), elle est donc passée à 8 millions. Les 27 joueurs retenus pour le rendez-vous ivoirien, et dont les noms seront dévoilés ce vendredi, vont engloutir 216 millions. À ce montant s’ajoutera la part du staff qui, selon une vieille tradition, est fonction de la position de chacun dans l’organigramme. Aliou Cissé, par exemple, a droit au double de la prime réservée à un joueur. Les Échos précise que si l’État (ministère et Fédération) a pris cette décision, entre autres, c’est pour motiver Sadio Mané et Cie. Mettre tous les atouts de leur côté afin de leur permettre de broder une deuxième étoile sur le maillot du Sénégal en terre ivoirienne.