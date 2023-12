CAN 2023 : la liste du Maroc avec des surprises !

Ce jeudi à 11h, le sélectionneur du Maroc Walid Regragui a dévoilé sa liste pour la prochaine CAN qui aura lieu en Côte d’Ivoire. Et si les cadres sont présents, on retrouve quand même des surprises dans ce groupe ! Le sélectionneur marocain, élu entraîneur africain de l’année, peut donc rêver grand cette année surtout parce qu’il dispose de l’une des meilleurs générations du football marocain avec des stars, des cadres solides qui déçoivent rarement en sélection, mais aussi des jeunes talents émergents. Ce jeudi matin, rapporte Footmercato, justement, Walid Regragui s’est présenté en conférence de presse pour dévoiler sa liste des 27 joueurs qui iront en Côte d’Ivoire pour cette CAN. Pour rappel, le Maroc affrontera en poules la RDC, la Tanzanie et la Zambie.