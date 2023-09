CAN 2023 : la date limite pour les listes révélée

La Confédération africaine de football (CAF) a communiqué la date limite du dépôt des listes pour la CAN 2023. Selon nos confrères de La Gazette du Fennec, la CAF a signifié aux fédérations des 24 pays qualifiés pour la CAN 2023 d’envoyer les listes des joueurs convoqués en vue du grand rendez-vous continental avant le 3 janvier 2024, soit 10 jours avant le lancement de la 34e édition prévue du 13 janvier au 11 février 2024. S’ils considèrent certains joueurs comme indispensables à l’ossature de leurs équipes, les sélectionneurs profiteront des trêves automnales d’octobre et de novembre afin de faire leurs choix définitifs concernant ceux qui n’ont pas encore donné pleine satisfaction, ou qui visent un retour en équipe nationale en vue de l’épreuve fatidique. Bennacer incertain, dernière chance pour Belaïli Avec les potentielles arrivées des binationaux, les places vaudront chères, et ce, malgré les potentiels forfaits de certains cadres comme Ismaël Bennacer (AC Milan) avec l’Algérie et de Cyrille Bayala (Ajaccio) avec le Burkina Faso. Idem pour le Maroc (Sofiane Boufal), le Ghana suspendu en l’occurrence à la décision de Callum Hudson-Odoi, le Sénégal et la Côte d’Ivoire entre autres, pays hôte du tournoi et en quête de son premier sacre depuis 2015. Il s’agit donc de la dernière chance de convaincre pour les Ivoiriens Eric Bailly (Besiktas) et Sylvain Gbohouo (Stade d’Abidjan), et l’Algérien Youcef Belaïli (MC Alger). En revanche, le milieu guinéen Mady Camara (Olympiakos) a vraisemblablement fait une croix sur la prochaine édition. Les nations concernées disputeront deux matchs amicaux en octobre, lesquelles feront office de préparation pour la CAN en même temps que pour les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 qui auront lieu en novembre.